В стране и мире Байден оценил итоги первого виртуального саммита с Си Цзиньпином Анна Касаткина По словам американского лидера, есть много тем, обсуждение которых стороны должны продолжить. © Фото: ruptly Читайте нас на: Президент США Джо Байден назвал прошедший виртуальный саммит с главой КНР Си Цзиньпином «хорошей встречей». Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами в американском штате Нью-Хэмпшир. По словам американского лидера, есть много тем, обсуждение которых необходимо продолжить. «Мы создали четыре группы, и собираемся собрать людей для совместной работы по целому ряду вопросов», - цитирует Байдена ABС News. Остальные подробности президент пообещал раскрыть в ближайшие две недели. Байден и Си Цзиньпин провели первый виртуальный саммит во вторник, 16 ноября. На нем главы государств, в частности, обменялись мнениями по основным темам международной повестки, обсудили вопросы экономики и торговли, соблюдения прав человека и ряд других. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика