Байден оценил итоги первого виртуального саммита с Си Цзиньпином
По словам американского лидера, есть много тем, обсуждение которых стороны должны продолжить.
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Президент США Джо Байден назвал прошедший виртуальный саммит с главой КНР Си Цзиньпином «хорошей встречей». Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами в американском штате Нью-Хэмпшир.
По словам американского лидера, есть много тем, обсуждение которых необходимо продолжить.
«Мы создали четыре группы, и собираемся собрать людей для совместной работы по целому ряду вопросов», - цитирует Байдена ABС News.
Остальные подробности президент пообещал раскрыть в ближайшие две недели.
Байден и Си Цзиньпин провели первый виртуальный саммит во вторник, 16 ноября. На нем главы государств, в частности, обменялись мнениями по основным темам международной повестки, обсудили вопросы экономики и торговли, соблюдения прав человека и ряд других.