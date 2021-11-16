Байден и Си Цзиньпин провели виртуальный саммит

Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпину озабоченности по поводу соблюдения прав человека в Китае и по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу практик КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом», - информирует администрация Соединенных Штатов.

Кроме того, согласно заявлению, американский лидер выразил беспокойство в связи с «нечестными» торговыми и экономическими действиями Китая.

«Он (Байден. - Прим. ред.) четко заявил о необходимости защищать американских рабочих и предприятия от несправедливых торговых и экономических практик КНР. Он также обсудил важность того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым, и сообщил о неизменной решимости Соединенных Штатов выполнять свои обязательства в регионе. Президент Байден подтвердил важность свободы судоходства и безопасных полетов для процветания региона», - приводит РИА Новости текст заявления Белого дома, сделанного по итогам виртуальной встречи глав двух государств.

Также Си Цзиньпин и Джо Байден обменялись мнениями по основным вопросам международных отношений, в том числе по ситуации в Афганистане, ядерной программе Ирана и обстановке на Корейском полуострове.