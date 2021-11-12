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«Размером с письменный стол, в десятки раз быстрее пули»: астроном описал метеор в небе над Петербургом

Светлана Иванова
14:58 12.11.2021
Обычно космические тела такого размера разрушаются в атмосфере, исключение составляют те объекты, которые в составе имеют большое количество металла, пояснили в Пулковской обсерватории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Лахта Центр, ВКонтакте
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Объект, который многочисленные свидетели заметили в небе над Санкт-Петербургом и Карелией в ночь на пятницу, 12 ноября, был ярким метеором. Об этом «Звезде» рассказал и.о. заведующего лаборатории астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории Максим Ховричев. Он подчеркнул, что речь идет о космическом теле размером с письменный стол, которое вторглось в атмосферу Земли на скорости в 20-40 раз быстрее, чем пуля из винтовки.

«Оценки показывают, что тело размером что-нибудь вроде размеров письменного стола прилетело, вторглось в атмосферу на скорости раз в 20-40 быстрее, чем пуля из винтовки. Вот на такой скорости это летело, и то, что летело, испытывало сопротивление атмосферы, в результате оно, по-видимому, разрушилось», - пояснил Ховричев.

Он добавил, что обычно космические тела такого размера разрушаются в атмосфере, исключение составляют те объекты, которые в составе имеют большое количество металла: железа или никеля.

Ховричев уточнил, что сейчас некоторые следопыты предпринимают попытки установить место падения по видеонаблюдениям, чтобы найти метеорит. Предположительно, он мог упасть  в районе Петрозаводска в Карелии, отметил астроном.

Небо над Петербургом в ночь на пятницу, 12 ноября, озарил неопознанный летающий объект. Камеры наблюдения и видеорегистраторы горожан зафиксировали яркую вспышку, от которой все на миг стало светлым, как днем.

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