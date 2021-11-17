Названы все возможные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022

Стали известны все возможные противники сборной России по футболу в стыковых матчах за право выступить в финале ЧМ-2022. Во вторник, 16 ноября, завершились встречи отборочного турнира.

В стыковых матчах встретят сборные, занявшие вторые места в своих группах. Кроме России, за право выступления в финале будут бороться Португалия, Италия, Уэльс, Швеция, Шотландия, Польша, Турция, Северная Македония и Украина.

Победители групп уже получили прямые путевки на Чемпионат мира по футболу. Это команды Сербии, Испании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Нидерландов, Дании, Англии, Хорватии и Германии. Кроме того, в плей-офф вышли Австрия и Чехия – эти команды не смогли отобраться на ЧМ путем квалификации, однако принадлежат к числу победителей групп Лиги Наций.

Окончательный график встреч команд в стыковых матчах, где определится судьба сборной России на ЧМ-2022, станет известен 26 ноября. Тогда в Цюрихе состоится жеребьевка.

Ранее российская команда потеряла возможность досрочно выйти в плей-офф, проиграв сборной Хорватии со счетом 1:0. Из-за сильного дождя россиянин Федор Кудряшов за десять минут до окончания матча неудачно подставил ногу, отражая атаку хорвата Борны Сосы, и забил гол в свои ворота.