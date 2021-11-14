Сборная РФ уступила Хорватии в отборочном этапе ЧМ-2022

В хорватском Сплите завершился матч Россия - Хорватия отборочного этапа Чемпионата мира по футболу. Счет встречи составил 1:0 в пользу Хорватии.

Матч отметился ужасной погодой - из-за сильного дождя поле буквально превратилось в болото. Россиянин Федор Кудряшов за 10 минут до окончания матча неудачно подставил ногу, отражая атаку хорвата Борны Сосы, и забил гол в свои ворота. Теперь российскую команду ждут стыковые матчи.

В преддверии матча главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что команда имеет представление о тактике хорватов. При этом в сборной РФ считают их достойными соперниками.