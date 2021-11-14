Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Австрия вводит локдаун для непривитых от COVID-19

Елизавета Потейчук
18:31 14.11.2021
Решение связано с распространением в стране штамма вируса «дельта».
Австрия вводит локдаун для непривитых от COVID-19
© Фото: Matthias Balk, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Канцлер Австрии Александер Шалленберг сообщил, что с 15 ноября в стране будет введен локдаун для непривитых от инфекции COVID-19 а также для тех, кто им не переболел. Со слов Шалленберга, к такому решению сподвигло распространение в Австрии штамма «дельта» при низких темпах вакцинации.

«Нас настигла в полную силу четвертая волна. Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит - ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», - сообщил канцлер.

Согласно нововведениям, непривитые граждане смогут выходить из дома только, чтобы купить продукты, посетить аптеку, помочь нуждающимся, пойти на работу или прогулку. Также, следует из правил, магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и другие закрывают свои двери для не прошедших вакцинацию.

Ранее стало известно, что Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией. Об этом заявил новый министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:54 Спорт
Сборная РФ уступила Хорватии в отборочном этапе ЧМ-2022
18:31 В стране и мире
Австрия вводит локдаун для непривитых от COVID-19
18:10 Спорт
Российские хоккеисты победили команду Чехии и взяли бронзу на Кубке Карьяла
17:57 В стране и мире
Видео
Мантуров рассказал о новых самолетах, которые будут задействованы во внутренних рейсах РФ
18:00 В стране и мире
статья
Заплыв на грани: почему американские корабли в Черном море могут представлять опасность
Популярное
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.