Австрия вводит локдаун для непривитых от COVID-19

Канцлер Австрии Александер Шалленберг сообщил, что с 15 ноября в стране будет введен локдаун для непривитых от инфекции COVID-19 а также для тех, кто им не переболел. Со слов Шалленберга, к такому решению сподвигло распространение в Австрии штамма «дельта» при низких темпах вакцинации.

«Нас настигла в полную силу четвертая волна. Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит - ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», - сообщил канцлер.

Согласно нововведениям, непривитые граждане смогут выходить из дома только, чтобы купить продукты, посетить аптеку, помочь нуждающимся, пойти на работу или прогулку. Также, следует из правил, магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и другие закрывают свои двери для не прошедших вакцинацию.

Ранее стало известно, что Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией. Об этом заявил новый министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.