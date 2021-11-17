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В МИД РФ объяснили причины публикации переговоров Лаврова с Маасом и Ле Дрианом

Ян Брацкий
20:13 17.11.2021
В письме глава российской дипломатии призывает своих коллег из ФРГ и Франции тщательно проработать все аспекты будущей встречи в «нормандском формате».
В МИД РФ объяснили причины публикации переговоров Лаврова с Маасом и Ле Дрианом
© Фото: flickr
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Попытки исказить позицию России относительно встречи в «нормандском формате» послужили причиной публикации переписки главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова со своими коллегами из ФРГ и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом.

В письме глава российской дипломатии выражает уверенность в необходимости тщательной проработки будущей встречи, особенно в части совместного заявления по ее итогам, с конкретными рекомендациями сторонам конфликта.

Обращаясь к Маасу и Ле Дриану, Лавров еще раз напомнил о важности продолжения совместных посреднических усилий по содействию урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

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