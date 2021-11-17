В МИД РФ объяснили причины публикации переговоров Лаврова с Маасом и Ле Дрианом

Попытки исказить позицию России относительно встречи в «нормандском формате» послужили причиной публикации переписки главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова со своими коллегами из ФРГ и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом.

В письме глава российской дипломатии выражает уверенность в необходимости тщательной проработки будущей встречи, особенно в части совместного заявления по ее итогам, с конкретными рекомендациями сторонам конфликта.

Обращаясь к Маасу и Ле Дриану, Лавров еще раз напомнил о важности продолжения совместных посреднических усилий по содействию урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.