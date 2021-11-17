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Синоптики предупредили россиян о непогоде в ряде регионов

Виктория Ивашечкина
22:51 17.11.2021
В Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях ожидаются мокрый снег и порывистый ветер.
Синоптики предупредили россиян о непогоде в ряде регионов
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряд российских регионов с четверга, 18 ноября, придет непогода.

«О неблагоприятных явлениях - в Мурманской области и Карелии сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 19 ноября», - отметил синоптик.

По его словам, на Черноморском побережье также будет сложная погода, передает ТАСС.

В четверг непогода с метелью также придет в ряд регионов Сибирского федерального округа.

По словам Вильфанда, в Алтайском крае, Хакасии, Республике Алтай прогнозируются сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, метель.

При этом в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в субботу, 20 ноября.

Ранее синоптики рассказали об аномально низком атмосферном давлении в Москве в предстоящие выходные. В субботу барометры покажут давление 718 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам, также возможен сильный снегопад.

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