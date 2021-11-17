В стране и мире Синоптики предупредили россиян о непогоде в ряде регионов Виктория Ивашечкина В Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях ожидаются мокрый снег и порывистый ветер. © Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress Читайте нас на: Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряд российских регионов с четверга, 18 ноября, придет непогода. «О неблагоприятных явлениях - в Мурманской области и Карелии сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 19 ноября», - отметил синоптик. По его словам, на Черноморском побережье также будет сложная погода, передает ТАСС. В четверг непогода с метелью также придет в ряд регионов Сибирского федерального округа. По словам Вильфанда, в Алтайском крае, Хакасии, Республике Алтай прогнозируются сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, метель. При этом в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в субботу, 20 ноября. Ранее синоптики рассказали об аномально низком атмосферном давлении в Москве в предстоящие выходные. В субботу барометры покажут давление 718 миллиметров ртутного столба. Согласно прогнозам, также возможен сильный снегопад. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика