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В России подешевели огурцы впервые с августа

Виктория Ивашечкина
21:38 17.11.2021
При этом с начала 2021 года в стране подорожал картофель на 52,19%,
В России подешевели огурцы впервые с августа
© Фото: flickr
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В Росстате заявили, что рост цен на помидоры, картофель и капусту в стране с 9 по 15 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей. При этом огурцы подешевели впервые с конца августа. После десяти недель непрерывного роста. 

По данным ведомства, цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 0,3%. Картофель подорожал на 0,42%, свежая белокочанная капуста - на 0,53%, помидоры - на 0,04%. В свою очередь, огурцы подешевели на 2,09%, репчатый лук - на 0,7%.

С начала 2021 года картофель в РФ подорожал на 52,19%, капуста - на 89,19%, лук - на 16,81%, морковь - на 29,44%. С начала года огурцы подешевели на 18,28%, а яблоки - на 5,82%.

В конце октября доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова сообщила, что в стране в ближайшее время на некоторые товары цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом.

По ее словам, в текущем году наблюдался высокий урожай яблок, поэтому и цены на них расти не должны. Кроме того, у производителей ряда стройматериалов накопились большие остатки нераспроданных товаров. В связи с этим, как считает эксперт, здесь цены также не будут расти, а возможно и снизятся.

В число таких стройматериалов входит металлочерепица, доска, ДСП.

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