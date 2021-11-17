Россия и Мексика ведут переговоры о производстве «Спутника V»

Чрезвычайный и Полномочный посол Мексики в России Норма Берта Пенсадо Морено сообщила, что между Мексикой и Россией ведутся переговоры о совместном производстве российской вакцины «Спутника V» против коронавирусной инфекции COVID-19. Посол отметила, что планируется организовать производство на территории мексиканской стороны.

«Как я уже сказала, сейчас соответствующие органы в Мексике ведут переговоры с соответствующими российскими властями, чтобы рассмотреть возможность заняться производством и расфасовкой вакцины в Мексике, а также ее распространением на рынке Латинской Америки», - передают ее слова РИА Новости.

Она отметила, что вполне вероятно на последующем этапе, после передачи технологии, сделать полным цикл производства вакцины. Также она добавила, что российская вакцина «Спутник V» - одна из самых популярных на мексиканском рынке.

Российский фонд прямых инвестиций подписывал соглашение с мексиканской лабораторией Laboratorios de Biol gicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX) о передаче технологий производства вакцины. Таким образом, Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим российскую вакцину и заявившем о ее производстве.

Также МИД Мексики заявлял о важности скорейшего признания российской вакцины «Спутник V» и в других странах.