МИД Мексики заявил о важности скорейшего признания вакцины «Спутник V» в других странах

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард, встречаясь с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом на полях саммита G20 в Риме, заявил о важности ускорения процесса признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в других странах.

«Я особо отметил работу директора ВОЗ в условиях пандемии и поделился с ним, почему так важно ускорить признание таких вакцин, как "Спутник V" или CanSino (Китайского производства. - Ред.)», - написал дипломат в Twitter.

Присутствующий на саммите в Риме глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня также провел рабочую встречу с генеральным директором ВОЗ на полях саммита G20 и со своей стороны также акцентировал необходимость включения отечественных вакцин в список одобренных ВОЗ.