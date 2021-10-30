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МИД Мексики заявил о важности скорейшего признания вакцины «Спутник V» в других странах

Валентина Пескова
22:26 30.10.2021
Заявление прозвучало на полях саммита стран Группы двадцати (G20) в Риме, на котором от России присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров.
МИД Мексики заявил о важности скорейшего признания вакцины «Спутник V» в других странах
© Фото: Saman Abesiriwardana Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава МИД Мексики Марсело Эбрард, встречаясь с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом на полях саммита G20 в Риме, заявил о важности ускорения процесса признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в других странах.

«Я особо отметил работу директора ВОЗ в условиях пандемии и поделился с ним, почему так важно ускорить признание таких вакцин, как "Спутник V" или CanSino (Китайского производства. - Ред.)», - написал дипломат в Twitter.

Присутствующий на саммите в Риме глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня также провел рабочую встречу с генеральным директором ВОЗ на полях саммита G20 и со своей стороны также акцентировал необходимость включения отечественных вакцин в список одобренных ВОЗ.

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