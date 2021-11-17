МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции

Российский МИД опубликовал фрагмент переписки главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Ле Дрианом. На Смоленской площади объяснили это попытками исказить позицию официальной Москвы по встрече в «нормандском формате».

В опубликованном письме Сергей Лавров особо подчеркивает важность продолжения совместных посреднических усилий России, Германии и Франции по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.

«Считаю, что наша возможная встреча, о созыве которой сейчас много говорится, должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную проработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как участникам конфликта», - говорится в письме Лаврова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «не прочь спровоцировать какие-либо инциденты» в расчете на помощь других стран. Сергей Лавров также оценил итоги трехсторонней встречи глав МИД Украины, Франции и Германии от 15 ноября, по итогам которой было принято заявление, «в котором опять расставили акценты исключительно по партитуре Киева и пригрозили России какими-то ужасными последствиями», если она якобы будет продолжать «создавать угрозу для безопасности Украины».