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Лукашенко и Меркель провели очередные переговоры

Марина Крижановская
19:20 17.11.2021
Сторонам удалось достичь договоренностей по нескольким аспектам сложившегося миграционного кризиса.
Лукашенко и Меркель провели очередные переговоры
© Фото: kremlin.ru
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В среду президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели еще одни переговоры по телефону. Последний разговор состоялся 15 ноября. Стороны вновь обсудили миграционный кризис, сложившийся у границ Европейского союза и Белоруссии.

«Договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем», - сообщает пресс-служба белорусской стороны.

Сообщается, что в контексте белорусско-европейских переговоров будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию. Стороны пришли к определенному пониманию, как действовать дальше в решении имеющихся вопросов.

«Также в ходе разговора до президента была доведена просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной», - сообщает источник.

Констатируется, что Лукашенко и Меркель договорились и впредь поддерживать связь. Ранее президент Белоруссии уже сообщал, что в ходе общения с Меркель они обменялись мнением о ненадобности эскалации на белорусско-польской границе. Президент Белоруссии отмечал, что его страна не вела никаких действий, которые могли привести к обострению ситуации на границе.

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