В Роспотребнадзоре рассказали о превышении порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в Роспотребнадзоре.

«На 45 неделе 2021 года (с 8 по 14 ноября) в целом на территории Российской Федерации по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации», - говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что прививочная кампания против гриппа проводится во всех субъектах страны. По состоянию на 12 ноября, вакцинированы от гриппа более 41,8 млн человек, что составляет 31,5 % от численности населения.