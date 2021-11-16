Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роспотребнадзоре рассказали о превышении порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ

Анна Касаткина
04:53 16.11.2021
Превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослых, отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре рассказали о превышении порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в Роспотребнадзоре.

«На 45 неделе 2021 года (с 8 по 14 ноября) в целом на территории Российской Федерации по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации», - говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что прививочная кампания против гриппа проводится во всех субъектах страны. По состоянию на 12 ноября, вакцинированы от гриппа более 41,8 млн человек, что составляет 31,5 % от численности населения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:08 В стране и мире
Байден и Си Цзиньпин провели виртуальный саммит
01:43 В стране и мире
Борис Джонсон заявил, что именно «русская кровь» победила нацизм
01:12 В стране и мире
Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19
00:00 Армия
Видео
С военных аэродромов ЧФ и ЮВО передали 20 тонн кислорода для борьбы с COVID-19 в Крыму
21:58 В стране и мире
Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
Популярное
Эксперт назвал способы «развода» клиентов шиномонтажа
Эксперт назвал главную ошибку россиян при лечении COVID-19 дома
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.