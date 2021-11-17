В посольстве Белоруссии в Бельгии опровергли сообщение о поджоге дипмиссии
По словам представителя посольства Белоруссии в Бельгии, на сайте ведомства было размещено сообщение от 8 августа 2021 года.
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В посольстве Белоруссии в Брюсселе опровергли сообщение о поджоге неизвестными консульского отдела дипмиссии и приостановке приема граждан в этой связи.
«Мы не подтверждаем информацию о поджоге. По неизвестной причине было ошибочно распространено устаревшее сообщение от 11 августа», - заявил представитель посольства в беседе с ТАСС.
По его словам, в настоящее время в здании проводятся ремонтные работы, поэтому вход в консульский отдел временно осуществляется через центральные двери диппредставительства.
Поджог одного из входов в белорусское посольство произошел 8 августа 2021 года. Виновные в происшествии так и не были найдены.