В посольстве Белоруссии в Бельгии опровергли сообщение о поджоге дипмиссии

В посольстве Белоруссии в Брюсселе опровергли сообщение о поджоге неизвестными консульского отдела дипмиссии и приостановке приема граждан в этой связи.

«Мы не подтверждаем информацию о поджоге. По неизвестной причине было ошибочно распространено устаревшее сообщение от 11 августа», - заявил представитель посольства в беседе с ТАСС.

По его словам, в настоящее время в здании проводятся ремонтные работы, поэтому вход в консульский отдел временно осуществляется через центральные двери диппредставительства.

Поджог одного из входов в белорусское посольство произошел 8 августа 2021 года. Виновные в происшествии так и не были найдены.