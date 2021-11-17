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Посольство Белоруссии в Бельгии приостановило прием по консульским вопросам после поджога здания

Ян Брацкий
17:01 17.11.2021
О возобновлении приема граждан будет сообщено дополнительно.
Посольство Белоруссии в Бельгии приостановило прием по консульским вопросам после поджога здания
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Посольство Белоруссии в Бельгии сообщило о приостановке приема граждан по консульским вопросам после «совершенного неизвестными поджога здания».

«Уважаемые граждане, с учетом совершенного неизвестными поджога здания Посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам», - говорится в заявлении на официальном сайте посольства в Бельгии.

О возобновлении приема будет сообщено дополнительно,  отмечается в заявлении. При возникновении неотложных вопросов гражданам рекомендовано обращаться в консульский отдел загранучреждения.

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