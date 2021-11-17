В стране и мире Посольство Белоруссии в Бельгии приостановило прием по консульским вопросам после поджога здания Ян Брацкий О возобновлении приема граждан будет сообщено дополнительно. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Посольство Белоруссии в Бельгии сообщило о приостановке приема граждан по консульским вопросам после «совершенного неизвестными поджога здания». «Уважаемые граждане, с учетом совершенного неизвестными поджога здания Посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам», - говорится в заявлении на официальном сайте посольства в Бельгии. О возобновлении приема будет сообщено дополнительно, отмечается в заявлении. При возникновении неотложных вопросов гражданам рекомендовано обращаться в консульский отдел загранучреждения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика