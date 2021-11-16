В Минздраве назвали сроки действия QR-кода в случае заражения вакцинированного коронавирусом

QR-код для вакцинированных от COVID-19 российских граждан, которые все же заболели коронавирусом, будет действовать в течение полугода после перенесенной инфекции. Это следует из приказа Минздрава РФ, утверждающего форму сертификата вакцинации от COVID-19. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

В приказе здравоохранительного ведомства сказано, что после прививки от коронавируса QR-код действует один год, после болезни - полгода. Однако при положительном ПЦР-тесте у вакцинированного, согласно опубликованному документу, его цифровой пропуск будет аннулирован, а после завершения болезни начинает действовать QR-код, свидетельствующий о перенесенной инфекции.

В приказе также говорится, что справку о прививке от COVID-19, перенесенной болезни или противопоказаниях российские граждане могут получить по устному запросу в больнице или в МФЦ. В электронном виде документ о вакцинации от коронавируса есть на сайте госуслуг, его также можно распечатать.

Кабмин 12 ноября внес в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода, свидетельствующего о том, что его обладатель прошел вакцинацию от коронавируса, либо документа, подтверждающего, что человек переболел CОVID-19, либо медицинского отвода от прививки.

Согласно второму документу, QR-коды предполагается ввести на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.