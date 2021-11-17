Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России создадут базу геномов 100 тысяч человек

Светлана Иванова
17:37 17.11.2021
Игорь Сечин отметил, что исследования будут проводиться на добровольной основе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Testalize, Unsplash
Читайте нас на:

Центр геномного секвенирования планирует создать базу данных из 100 тыс. генетических последовательностей россиян. Учреждение появится при участии «Роснефти», технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Об этом сообщил  главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

По словам Сечина, база данных будет храниться на российских серверах. В целях ее создания сначала проведут масштабное добровольное популяционное исследование. Как подчеркнул Сечин, начать исследование планируется с собственных сотрудников компании.

Глава «Роснефти» определил и другое направление работы центра: учреждение проанализирует не менее 30 тысяч образцов пациентов с конкретными заболеваниями.

«Что (анализ образцов – прим. ред.) позволит определить генетические маркеры, влияющие на здоровье новорожденных, детей, взрослых и пожилых людей», - указал Сечин.

Глава «Роснефти» оценил размер инвестиций в создание центра геномного секвенирования на первом этапе. Речь идет о сумме в 22,5 млрд рублей.

Сечин добавил, что предварительно Минфин поддержал возможные налоговые преференции для компании: «Роснефть» может получить не менее 50% от затрат при инвестициях в генетические исследования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.