В России создадут базу геномов 100 тысяч человек

Центр геномного секвенирования планирует создать базу данных из 100 тыс. генетических последовательностей россиян. Учреждение появится при участии «Роснефти», технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

По словам Сечина, база данных будет храниться на российских серверах. В целях ее создания сначала проведут масштабное добровольное популяционное исследование. Как подчеркнул Сечин, начать исследование планируется с собственных сотрудников компании.

Глава «Роснефти» определил и другое направление работы центра: учреждение проанализирует не менее 30 тысяч образцов пациентов с конкретными заболеваниями.

«Что (анализ образцов – прим. ред.) позволит определить генетические маркеры, влияющие на здоровье новорожденных, детей, взрослых и пожилых людей», - указал Сечин.

Глава «Роснефти» оценил размер инвестиций в создание центра геномного секвенирования на первом этапе. Речь идет о сумме в 22,5 млрд рублей.

Сечин добавил, что предварительно Минфин поддержал возможные налоговые преференции для компании: «Роснефть» может получить не менее 50% от затрат при инвестициях в генетические исследования.