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Путин назвал излишнюю бюрократию в фармацевтике помехой, мешающей людям

Светлана Иванова
16:10 17.11.2021
При этом глава государства обратил внимание на важность фундаментальных исследований в фармацевтике.
Путин назвал излишнюю бюрократию в фармацевтике помехой, мешающей людям
© Фото: ТРК "Звезда"
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Российский президент Владимир Путин назвал излишнюю бюрократию в фармацевтической сфере препятствием для появления на рынке новых лекарственных препаратов. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию генетических технологий.

Он обратил внимание на важность фундаментальных исследований в фармацевтике.

«Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок», - указал президент.

Однако российский лидер отметил, что излишняя бюрократия мешает не только в гонке на мировых рынках, но и просто доводить до людей нужные препараты.

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