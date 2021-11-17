Путин назвал излишнюю бюрократию в фармацевтике помехой, мешающей людям

Российский президент Владимир Путин назвал излишнюю бюрократию в фармацевтической сфере препятствием для появления на рынке новых лекарственных препаратов. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию генетических технологий.

Он обратил внимание на важность фундаментальных исследований в фармацевтике.

«Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок», - указал президент.

Однако российский лидер отметил, что излишняя бюрократия мешает не только в гонке на мировых рынках, но и просто доводить до людей нужные препараты.