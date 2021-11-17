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В МИД РФ уличили руководство НАТО в попытке закрепиться в Центральной Азии

Ян Брацкий
17:18 17.11.2021
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные шаги НАТО направлены на продвижение доминирующего положения коллективного Запада.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jakub-Dospiva,CTK,Globallookpress
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Североатлантический альянс (НАТО) планирует закрепиться в Центральной Азии. Таким образом, руководство блока готово заниматься чем угодно, но только не снижением напряженности. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе традиционного брифинга.  

«В планах имеется целая программа по закреплению в Центральной Азии, просто практическая мечта. Все говорит о том, что НАТО давно превратилось из оборонительного союза в инструмент продвижения, как им кажется, доминирующего положения коллективного Запада в мировых делах», - сказала Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на недружественные действия стран Запада и НАТО будет предпринимать ответные асимметричные шаги. Министр напомнил о недавних учениях альянса и союзников в акватории Черного моря и приближении американских кораблей к государственной границе РФ.    

По словам Лаврова, Североатлантический альянс и сама Америка продолжают осуществлять политику по сдерживанию нашей страны.

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