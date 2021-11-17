Призеры Олимпиады-2020 братья-близнецы Бородачевы пройдут службу в армии

Серебряные призеры летних Олимпийских игр 2020 года в командном первенстве по фехтованию на рапирах братья-близнецы Кирилл и Антон Бородачевы пройдут военную службу в спортивной роте Центрального спортивного клуба армии.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, спортсмены сами захотели служить. Для Бородачевых будут созданы все необходимые условия, чтобы они могли тренироваться и участвовать как во всероссийских, так и в международных турнирах.

Также со сборного пункта в Самарской области в спортивную роту были направлены 23 мастера спорта и 13 кандидатов в мастера спорта. Все они - члены российской сборной.

Ранее сообщалось, что участница Олимпийских игр в Токио и трехкратная чемпионка Европы по скалолазанию Виктория Мешкова пошла служить в армию. Она будет проходить военную службу в рядах Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Контракт подписан на пять лет.