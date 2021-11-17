Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Призеры Олимпиады-2020 братья-близнецы Бородачевы пройдут службу в армии

Сергей Александров
Андрей Аркадьев
16:24 17.11.2021
Вместе с ними со сборного пункта в Самарской области в спортроту были направлены 23 мастера спорта и 13 кандидатов в мастера спорта.
Призеры Олимпиады-2020 братья-близнецы Бородачевы пройдут службу в армии
© Фото: boroda4kirill, Instagram
Читайте нас на:

Серебряные призеры летних Олимпийских игр 2020 года в командном первенстве по фехтованию на рапирах братья-близнецы Кирилл и Антон Бородачевы пройдут военную службу в спортивной роте Центрального спортивного клуба армии.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, спортсмены сами захотели служить. Для Бородачевых будут созданы все необходимые условия, чтобы они могли тренироваться и участвовать как во всероссийских, так и в международных турнирах.

Также со сборного пункта в Самарской области в спортивную роту были направлены 23 мастера спорта и 13 кандидатов в мастера спорта. Все они - члены российской сборной.

Ранее сообщалось, что участница Олимпийских игр в Токио и трехкратная чемпионка Европы по скалолазанию Виктория Мешкова пошла служить в армию. Она будет проходить военную службу в рядах Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Контракт подписан на пять лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:41 В стране и мире
В Москве задержаны участники драки в поезде МЦК
15:22 В стране и мире
Видео
СК показал кадры допроса задержанного депутата Заксобрания Приморья Самсонова
14:58 В стране и мире
Видео
Путин призвал регламентировать использования генетических данных человека
12:45 В стране и мире
Видео
В Минске сообщили о химожогах глаз у пострадавших от польских водометов на границе
12:36 В стране и мире
Кремль: выполнять договоренности по Карабаху - единственный путь для Армении и Азербайджана
Популярное
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач рассказал о смертельной опасности домашних консервов
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Птичий апокалипсис: Европа за 40 лет потеряла почти 250 млн воробьев
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.