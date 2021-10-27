Трехкратная чемпионка Европы по скалолазанию Мешкова пошла на службу по контракту

Участница Олимпийских игр в Токио и трехкратная чемпионка Европы по скалолазанию пошла в армию, на службу по контракту. 21-летнюю Викторию Мешкову призвали в ряды ЦСКА.

Спортом она занимается с семи лет. Каждый тренировочный день у девушки длится по восемь часов. Виктория четырежды чемпионка России, трижды - Европы. В этом году она вошла в сборную России на Олимпийских играх в Токио.

Теперь поддержку и опору скалолазка решила искать в Центральном спортивном клубе армии. Для работы в ЦСКА все проходят обязательное тестирование на психологическую устойчивость и интеллектуальное развитие, даже мастера мирового класса. Виктория справилась хорошо и рекомендована к службе по контракту.

Теперь она действительно в форме. Должность - спортсмен, инструктор по горной подготовке. В ее обязанности входят не только выступления на соревнованиях, но и тренировки по скалолазанию для служащих спецподразделений. Место несения службы - город Москва, Центральный спортивный клуб армии.