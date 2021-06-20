Путин: Россия продолжает разработку новых вакцин и лекарств от коронавируса

Российские специалисты продолжают заниматься разработкой средств для борьбы с коронавирусом, разрабатывая лекарства и вакцины. Об этом заявил Владимир Путин в обращении по случаю Дня медицинского работника.

«Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается», - отметил глава государства.

Путин также поблагодарил за служение всех специалистов, которые заняты спасением человеческих жизней. Он отметил врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центров и негосударственных организаций здравоохранения.

«Спасибо за ваш труд, за ваше мужество, верность профессии и долгу. Низкий поклон вам, всем вашим коллегам», - обратился президент к медицинским работникам.

День медицинского работника отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня. Праздник появился на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».