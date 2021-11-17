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Астроном рассказал о неуловимой девятой планете Солнечной системы

Светлана Иванова
15:45 17.11.2021
На снимки инфракрасного астрономического спутника IRAS, сделанные еще в 1983 году, попал загадочный объект, который может оказаться девятой планетой Солнечной системы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Новая работа британского астронома Майкла Роуэна-Робинсона из Имперского колледжа Лондона позволяет существенно сузить область поиска девятой планеты Солнечной системы, существование которой пока не подтверждено. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Он подчеркнул, что в научной работе, результаты которой опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Роуэн-Робинсон опирался на данные наблюдений, которые были сделаны еще в 1983 году инфракрасным космическим телескопом IRAS.

«Есть такой ученый Роуэн-Робинсон, который недавно проанализировал данные старых наблюдений 1983 года, тогда летал инфракрасный космический телескоп IRAS, который впервые нам показал небо в инфракрасном диапазоне. Масштабно показал небо», - пояснил астроном.

Вибе добавил, что еще в 80-е годы ученые заговорили о том, что ряд инфракрасных точек на небе, которые обнаружил IRAS, могут оказаться планетами нашей Солнечной системы.

«И вот Роуэн-Робинсон проанализировал эти старые данные и высказал предположение, что, действительно, некоторые из этих точек могут оказаться планетами, причем не просто планетами, а вот той самой пресловутой девятой планетой Солнечной системы», - указал ученый.

В этом случае существенно сужается область поиска, что упрощает задачу для людей, которые занимаются поиском этой планеты, отметил Вибе. В любом случае доказать или опровергнуть гипотезу британского ученого можно только после новых наблюдений, резюмировал астроном.

В 2016 году ученые Майкл Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института предоставили новые косвенные доказательства в пользу существования девятой планеты. Ученые обнаружили, что многие ледяные астероиды пояса Койпера во внешней части Солнечной системы имеют орбиты, будто бы сформированные под действием какого-то массивного, но пока еще не обнаруженного объекта.

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