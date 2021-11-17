В МФЦ начали печатать сертификатов о вакцинации от COVID-19

Минцифры совместно с Минэкономразвития запустило в МФЦ печать бумажных сертификатов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании с QR-кодом.

«Работа проведена в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина», - подчеркнули в ведомстве.

Также подчеркивается, что воспользоваться услугой смогут и граждане РФ, и иностранцы, имеющие вид на жительство или иной документ, разрешающий проживание в стране.

«Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных», - объяснили в Минцифры.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, что, как ожидается, поможет в будущем избежать очередей при их проверке.

Утверждалось, что фото в сертификате ускорит его проверку, поскольку таким образом отпадает необходимость показывать паспорт.