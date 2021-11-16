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СМИ: в сертификаты о вакцинации от коронавируса в РФ могут добавить фотографии

Роман Захаров
08:12 16.11.2021
Фотография в сертификате, как ожидается, ускорит его проверку, поскольку таким образом отпадает необходимость показывать паспорт.
СМИ: в сертификаты о вакцинации от коронавируса в РФ могут добавить фотографии
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, что, как ожидается, поможет в будущем избежать очередей при их проверке. Об этом рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

«Сертификаты о вакцинации, доступ к которым пользователи получают через сайт госуслуг, могут быть дополнены их фотографиями... Этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава», - объяснил он.

В беседе с «Известиями» чиновник добавил, что фотография в сертификате ускорит его проверку, поскольку таким образом отпадает необходимость показывать паспорт.

«Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей», - уточнил он в разговоре с изданием.

Кабмин 12 ноября внес в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода, свидетельствующего о том, что его обладатель прошел вакцинацию от коронавируса, либо документа, подтверждающего, что человек переболел CОVID-19, либо медицинского отвода от прививки.

Согласно второму документу, QR-коды предполагается ввести на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

При этом до 1 февраля следующего года можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, но после 1 февраля такая возможность будет лишь у граждан с медотводом. Меры об обязательных QR-кодах из-за пандемии COVID-19 не коснутся несовершеннолетних граждан.

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