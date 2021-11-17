В стране и мире СК показал кадры допроса задержанного депутата Заксобрания Приморья Самсонова Ян Брацкий По версии следствия, подозреваемый демонстрировал несовершеннолетнему предмет интимного характера. © Видео: СК РФ © Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress Читайте нас на: Следственный комитет опубликовал видео допроса депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. Правоохранители подозревают парламентария в развращении ребенка, по факту чего было возбуждено уголовное дело. «По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», - говорится в заявлении ведомства. В настоящее время оперативники проводят обыски в квартире депутата, а также другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Опрашиваются свидетели и сам потерпевший. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика