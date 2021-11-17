СК показал кадры допроса задержанного депутата Заксобрания Приморья Самсонова
По версии следствия, подозреваемый демонстрировал несовершеннолетнему предмет интимного характера.
© Видео: СК РФ © Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
Следственный комитет опубликовал видео допроса депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. Правоохранители подозревают парламентария в развращении ребенка, по факту чего было возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», - говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время оперативники проводят обыски в квартире депутата, а также другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Опрашиваются свидетели и сам потерпевший.