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СК показал кадры допроса задержанного депутата Заксобрания Приморья Самсонова

Ян Брацкий
15:22 17.11.2021
По версии следствия, подозреваемый демонстрировал несовершеннолетнему предмет интимного характера.
© Видео: СК РФ © Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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Следственный комитет опубликовал видео допроса депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. Правоохранители подозревают парламентария в развращении ребенка, по факту чего было возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время оперативники проводят обыски в квартире депутата, а также другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Опрашиваются свидетели и сам потерпевший.

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