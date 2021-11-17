Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Депутат Заксобрания Приморья подозревается в развращении ребенка

Роман Захаров
10:56 17.11.2021
Правоохранители задержали депутата Артема Самсонова, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ.
© Видео: РОССИЯ vs НАТО, VK © Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом информирует региональное Следственное управление СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В настоящий момент следствию известно, что подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, во время общения с 11-летним ребенком мог демонстрировать ему «предмет интимного характера» и рассказывать несовершеннолетнему «информацию о предназначении» данного предмета.

Сейчас следователи проводят обыск в квартире депутата, а также другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:05 В стране и мире
Видео
Синоптик усомнился в окончательном приходе зимы в ближайшее время
10:27 В стране и мире
Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний
09:28 Спорт
Видео
«Привычно тревожно»: футбольный эксперт оценил перспективы сборной России в стыковочных матчах ЧМ-2022
07:59 В стране и мире
Видео
Белоруссия и Польша начали расследования столкновений с участием мигрантов на границе
06:55 В стране и мире
СМИ: правительственная комиссия одобрила законопроект о включении отцов в маткапитал
Популярное
Врач рассказал о смертельной опасности домашних консервов
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Названа дневная норма чая и кофе для защиты от деменции
Птичий апокалипсис: Европа за 40 лет потеряла почти 250 млн воробьев
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.