Депутат Заксобрания Приморья подозревается в развращении ребенка

Депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом информирует региональное Следственное управление СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В настоящий момент следствию известно, что подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, во время общения с 11-летним ребенком мог демонстрировать ему «предмет интимного характера» и рассказывать несовершеннолетнему «информацию о предназначении» данного предмета.

Сейчас следователи проводят обыск в квартире депутата, а также другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.