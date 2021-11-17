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Путин призвал регламентировать использования генетических данных человека

Виктория Ивашечкина
14:58 17.11.2021
По словам президента РФ, технологии должны быть понятны, признаны исследователями, бизнесом, приняты обществом.
Путин призвал регламентировать использования генетических данных человека
© Фото: Chokniti Khongchum, Pexels
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Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости создания законодательных механизмов, регламентирующих получение и использование генетических данных человека. По словам президента, все решения в этой сфере должны быть взвешенными.

«Речь идет не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм», - подчеркнул Путин в ходе совещания по развитию генетических технологий. 

Президент России подчеркнул, что технологии должны быть понятны, признаны исследователями, бизнесом, приняты обществом.

«Совершенно очевидно, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии», - подытожил российский лидер.

Помимо этого, вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что программа по генетическим исследованиям будет продлена до 2030 года.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития в стране генетических технологий в среду, 17 ноября.

На встрече планировалось обсудить реализацию федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года.

Также участники рассмотрят вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой исследований и меры по вовлечению «организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии».

Предыдущее совещание о развитии генетических технологий в России Путин проводил в мае 2020 года.

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