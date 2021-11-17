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Путин проведет совещание по развитию генетических технологий

Анна Касаткина
00:45 17.11.2021
В совещании примут участие члены кабмина РФ, руководители научных и образовательных организаций, представители крупных производственных объединений.
Путин проведет совещание по развитию генетических технологий
© Фото: pixabay
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Совещание по вопросам развития в стране генетических технологий проведет в среду, 17 ноября, президент России Владимир Путин. На встрече обсудят реализацию федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, сообщает пресс-служба Кремля.

В совещании примут участие члены кабмина РФ, руководители научных и образовательных организаций, представители крупных производственных объединений.

Как уточняется, на мероприятии также рассмотрят вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой исследований и меры по вовлечению «организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии».

Предыдущее совещание о развитии генетических технологий в России Путин проводил в мае 2020 года. По его итогам был отдан ряд поручений, в частности, о создании в стране национальной базы генетической информации и о разработке учебных курсов и дисциплин в области генетики для школ.

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