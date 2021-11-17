Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: обыски у финансового директора РАНХиГС прошли по делу Раковой

Роман Захаров
14:04 17.11.2021
Финдиректор вуза Александр Ефремов проходит по данному делу свидетелем.
СМИ: обыски у финансового директора РАНХиГС прошли по делу Раковой
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова по уголовному дело, связанному с экс-заместителем руководителя Минпросвещения Мариной Раковой и ректором Шанинки Сергеем Зуевым. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Следователи и полицейские пришли с обысками в дома Федотова и Ефремова. Следственные действия проводят по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере"). Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева», - приводит агентство слова собеседника.

Источник при этом подчеркнул, что Федотов и Ефремов проходят свидетелями по данному делу.

Уголовное дело в отношении Марины Раковой и Сергея Зуева было возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», которые были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование». По делу, помимо Раковой и Зуева, проходят экс-сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. В настоящий момент все они находятся под стражей. При этом вину никто из них не признает.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:42 В стране и мире
Видео
Следователи выяснили, чем отравились 13 человек в Казани
12:45 В стране и мире
Видео
В Минске сообщили о химожогах глаз у пострадавших от польских водометов на границе
12:36 В стране и мире
Кремль: выполнять договоренности по Карабаху - единственный путь для Армении и Азербайджана
12:33 В стране и мире
Генпрокуратура РФ просит Черногорию отменить решение о предоставлении убежища Исмаилову
10:27 В стране и мире
Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний
Популярное
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач рассказал о смертельной опасности домашних консервов
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Птичий апокалипсис: Европа за 40 лет потеряла почти 250 млн воробьев
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.