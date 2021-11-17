СМИ: обыски у финансового директора РАНХиГС прошли по делу Раковой

Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова по уголовному дело, связанному с экс-заместителем руководителя Минпросвещения Мариной Раковой и ректором Шанинки Сергеем Зуевым. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Следователи и полицейские пришли с обысками в дома Федотова и Ефремова. Следственные действия проводят по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере"). Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева», - приводит агентство слова собеседника.

Источник при этом подчеркнул, что Федотов и Ефремов проходят свидетелями по данному делу.

Уголовное дело в отношении Марины Раковой и Сергея Зуева было возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», которые были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование». По делу, помимо Раковой и Зуева, проходят экс-сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. В настоящий момент все они находятся под стражей. При этом вину никто из них не признает.