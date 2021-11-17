В Кремле объяснили продление эпидправил по COVID-19 до 2024 года

Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса были продлены до 2024 года по техническим причинам. Об этом 17 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя решение, которое накануне приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Представитель Кремля отметил, что окончание пандемии ожидалось через полгода, но сейчас понятно, что эти прогнозы были ложными. Сейчас во многих странах продолжают фиксировать резкие скачки заболеваемости COVID-19, поэтому срок действия правил увеличили на длительный период, чтобы не делать этого многократно, пояснил Песков.

«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, что это чисто техническое решение», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в России снова зафиксирован суточный максимум смертей среди пациентов с коронавирусом. За последние 24 часа в стране скончались 1 247 человек.