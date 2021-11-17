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В России зафиксирован новый суточный максимум смертей пациентов с COVID-19

Майя Мусиенко
11:52 17.11.2021
Предыдущий антирекорд отмечался 13 ноября.
В России зафиксирован новый суточный максимум смертей пациентов с COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Суточный максимум смертей среди пациентов с коронавирусом снова зафиксирован в России. За последние 24 часа в стране скончались 1247 человек с COVID-19.

96 случаев смерти приходятся на Москву, а 84 – на Санкт-Петербург.

«За последние сутки подтверждено 1247 смертей», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Накануне в России было зарегистрировано 1240 летальных исходов. Предыдущий рекорд по смертности был установлен 13 ноября, тогда сообщалось о 1241 умершем. В общей сложности за все время пандемии коронавируса в России жертвами болезни стали 259 084 человека.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Европейский регион снова стал эпицентром пандемии.

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