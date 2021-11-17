Володин попросил у членов кабмина иметь при себе QR-код для участия в заседаниях Думы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил членам кабинета министров о необходимости приходить в зал заседаний с действительным QR-кодом о вакцинации или перенесенной инфекции COVID-19. Ранее этот вопрос подняли некоторые парламентарии.

«Уважаемые коллеги, мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Обращаю ваше внимание: в зал пленарных заседаний представители от правительства должны приходить с QR-кодом», - приводит ТАСС слова Володина.

Спикер еще раз напомнил о принятом правительством решении ввести обязательные QR-коды на транспорте и в общественных местах, после чего рекомендовал членам кабмина начать с себя. Соответствующие поручения сотрудникам пропускной системы Госдумы уже даны, уточнил он.