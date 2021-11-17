На огневом рубеже: разведчики ВВО провели стрельбы из винтовок в Бурятии

Разведчики мотострелкового соединения в Бурятии провели стрельбы на полигоне Бурдуны из снайперских винтовок Драгунова.

Военнослужащим предстояло выполнить более десяти упражнений стрельб как днем, так и ночью с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням. На огневом рубеже было установлено более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1 200 метров.

Военнослужащие выполнили пристрелку штатного оружия, отработали огневые задачи индивидуально и в снайперских парах.

7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД), разработана в 1958-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Винтовка является самозарядным оружием. Автоматика винтовки основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.

По сути СВД не является «традиционной» снайперской винтовкой, ее основное назначение - увеличить дальность эффективного огня мотострелкового отделения до 600 м, обеспечить необходимую стрелковую поддержку (подавить огневую точку и т. п.). В отличие от абсолютного большинства снайперских винтовок мира СВД комплектуется штык-ножом.

Ранее генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин рассказал «Звезде», что изменилось в снайперской винтовке Чукавина (СВЧ, придет на смену СВД) в сравнении с СВД.