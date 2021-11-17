Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

На огневом рубеже: разведчики ВВО провели стрельбы из винтовок в Бурятии

Андрей Аркадьев
Игорь Крондо
14:14 17.11.2021
Кроме огневой подготовки, военнослужащие продемонстрировали навыки в выборе огневой позиции, разведке целей и целеуказания и в перемещении на огневых рубежах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Разведчики мотострелкового соединения в Бурятии провели стрельбы на полигоне Бурдуны из снайперских винтовок Драгунова.

Военнослужащим предстояло выполнить более десяти упражнений стрельб как днем, так и ночью с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням. На огневом рубеже было установлено более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1 200 метров.

Военнослужащие выполнили пристрелку штатного оружия, отработали огневые задачи индивидуально и в снайперских парах.

7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД), разработана в 1958-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Винтовка является самозарядным оружием. Автоматика винтовки основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.

По сути СВД не является «традиционной» снайперской винтовкой, ее основное назначение - увеличить дальность эффективного огня мотострелкового отделения до 600 м, обеспечить необходимую стрелковую поддержку (подавить огневую точку и т. п.). В отличие от абсолютного большинства снайперских винтовок мира СВД комплектуется штык-ножом.

Ранее генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин рассказал «Звезде», что изменилось в снайперской винтовке Чукавина (СВЧ, придет на смену СВД) в сравнении с СВД.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:42 В стране и мире
Видео
Следователи выяснили, чем отравились 13 человек в Казани
12:45 В стране и мире
Видео
В Минске сообщили о химожогах глаз у пострадавших от польских водометов на границе
12:36 В стране и мире
Кремль: выполнять договоренности по Карабаху - единственный путь для Армении и Азербайджана
12:33 В стране и мире
Генпрокуратура РФ просит Черногорию отменить решение о предоставлении убежища Исмаилову
10:27 В стране и мире
Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний
Популярное
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач рассказал о смертельной опасности домашних консервов
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Птичий апокалипсис: Европа за 40 лет потеряла почти 250 млн воробьев
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.