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Место массового отравления поддельным алкоголем в Казани показали на видео

Ян Брацкий
18:46 16.11.2021
К этой минуте количество пострадавших увеличилось до 13 человек, молодые люди госпитализированы в токсикологическое отделение местной больницы.
© Видео: tatarstan24.tv © Фото: tatarstan24.tv
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Опубликованы первые кадры с места массового отравления суррогатным алкоголем в Казани. На кадрах, которые публикует телеканал tatarstan24.tv, частное домовладение, в котором молодые люди 1999-2003 годов рождения распивали спиртное.

Спустя некоторое время часть из них обратилась за помощью медиков. К этой минуте 13 человек госпитализировали в отделение токсикологии городской клинической больницы №7 с признаками отравления метанолом.

Как выяснили следователи, молодежь праздновала день рождения, горячительное для праздника приобрели с рук. В настоящее время оперативники устанавливают возможного продавца и все обстоятельства случившегося. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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