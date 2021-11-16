Место массового отравления поддельным алкоголем в Казани показали на видео

Опубликованы первые кадры с места массового отравления суррогатным алкоголем в Казани. На кадрах, которые публикует телеканал tatarstan24.tv, частное домовладение, в котором молодые люди 1999-2003 годов рождения распивали спиртное.

Спустя некоторое время часть из них обратилась за помощью медиков. К этой минуте 13 человек госпитализировали в отделение токсикологии городской клинической больницы №7 с признаками отравления метанолом.

Как выяснили следователи, молодежь праздновала день рождения, горячительное для праздника приобрели с рук. В настоящее время оперативники устанавливают возможного продавца и все обстоятельства случившегося. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».