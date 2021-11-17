Делегация ЧФ прибыла в Алжир для подведения итогов совместных военно-морских учений

Делегация командования Черноморского флота во главе с заместителем командующего ЧФ вице-адмиралом Аркадием Романовым прибыла в Алжир, где будут подведены итоги российско-алжирских учений «Совместные военно-морские маневры – 2021».

Заключительный брифинг пройдет в командовании ВМС Алжира. Для российской делегации организованы экскурсии в Центральный военный и этнографический музеи, Дворец Раиса «Бастион 23» и католический собор Африканской Богоматери. Учения с участием российских и алжирских моряков прошли с 12 по 16 ноября в военно-морской базе Алжир и юго-западной части Средиземного моря.

Военнослужащие двух стран отработали взаимодействие по пресечению пиратства, незаконных грузоперевозок, терроризма.

От Черноморского флота в учениях были задействованы фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «СБ-742». От ВМС Алжира: фрегат «Харрад» с вертолетом на борту, учебный корабль «Ля Суммам», спасательное судно «Эль Мунджид», патрульный самолет и поисково-спасательный вертолет.

Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные - до 2 000 километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.