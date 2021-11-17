Суд в Германии отклонил иск экологической организации по «Северному потоку - 2»

Суд в Германии отклонил иск экологической организации, оспаривающей разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщила представитель Высшего административного суда Грайфсвальда Доротея тер Веен.

Организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) этим летом подала иск против Горного ведомства города Штральзунда, требуя пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода. По словам экоактивистов, вредное воздействие газопровода на окружающую среду может оказаться большим, чем считалось ранее. На это указывают новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа, заявили в DUH.

«Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Горного ведомства Штральзунда», - цитирует тер Веен РИА Новости.

По ее словам, иск отклонен на основании того, что у заявителей нет «потребности в правовой защите». Системы газопровода ранее проверили на предмет технической безопасности, добавила тер Веен. Она уточнила, что суд считает претензии экологов по возможным дополнительным выбросам «приемлемыми, но необоснованными».

Ранее сообщалось, что Германия временно приостановила сертификацию газопровода «Северный поток - 2». Федеральное сетевое агентство страны сообщило, что трубопровод может быть сертифицирован как независимый оператор только при условии реорганизации прав собственности. В частности, от компании Nord Stream 2 AG требуют, чтобы она передала основной капитал и персонал в ведение дочерней компании в ФРГ.