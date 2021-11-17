Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд в Германии отклонил иск экологической организации по «Северному потоку - 2»

Анна Касаткина
01:26 17.11.2021
Активисты утверждали, что вредное воздействие газопровода на окружающую среду может оказаться большим, чем считалось ранее.
Суд в Германии отклонил иск экологической организации по «Северному потоку - 2»
© Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress
Читайте нас на:

Суд в Германии отклонил иск экологической организации, оспаривающей разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщила представитель Высшего административного суда Грайфсвальда Доротея тер Веен.

Организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) этим летом подала иск против Горного ведомства города Штральзунда, требуя пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода. По словам экоактивистов, вредное воздействие газопровода на окружающую среду может оказаться большим, чем считалось ранее. На это указывают новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа, заявили в DUH.

«Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Горного ведомства Штральзунда», - цитирует тер Веен РИА Новости.

По ее словам, иск отклонен на основании того, что у заявителей нет «потребности в правовой защите». Системы газопровода ранее проверили на предмет технической безопасности, добавила тер Веен. Она уточнила, что суд считает претензии экологов по возможным дополнительным выбросам «приемлемыми, но необоснованными».

Ранее сообщалось, что Германия временно приостановила сертификацию газопровода «Северный поток - 2». Федеральное сетевое агентство страны сообщило, что трубопровод может быть сертифицирован как независимый оператор только при условии реорганизации прав собственности. В частности, от компании Nord Stream 2 AG требуют, чтобы она передала основной капитал и персонал в ведение дочерней компании в ФРГ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.