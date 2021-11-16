В Минобороны сообщили о стабилизации обстановки на границе Армении и Азербайджана после переговоров Шойгу
В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем.
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В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджана и Армении Закиром Гасановым и Суреном Папикяном, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки.
В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем.
Разговор Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами состоялся ранее. В ходе беседы глава оборонного ведомства призвал стороны к сдержанности и прекращению действий, которые ведут к дальнейшему обострению ситуации.