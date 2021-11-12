Удар бомбардировщиков и штурм здания: как проходят учения «Нерушимое братство-2021»

Активная фаза маневров охватывает все аспекты проведения миротворческой операции. Организован лагерь «беженцев», выявляют среди них террористов. Одному из них становится плохо и его экстренно госпитализируют с применением неотложки и вертолета. В это время условные боевики атакуют контрольно-пропускной пункт, миротворцы дают бой.

Применяются новейшие средства радиоэлектронной борьбы. Беспилотники условного противника теряют управление и навигацию. Отряд боевиков захватывает населенный пункт. Подразделения стран-участниц блокируют бандитов.

Огневой удар наносят российские бомбардировщики и вертолеты Ми-24. Здание, в котором укрылись террористы, штурмуют спецподразделения Белоруссии и России. Спецназ десантируются по фалам с вертолетов.

В засаду попадает колона с гуманитарным грузом, но под прикрытием вертолетов колонна отходит на безопасное расстояние. Совместно отработан весь алгоритм проведения миротворческих операций. Прежде всего наши военные поделились с союзниками своими наработками, своим опытом.

Основа российского контингента - бригада, участвовавшая в восстановлении мира в Нагорном Карабахе, у многих подразделений есть опыт работы в Сирийской Арабской Республике.