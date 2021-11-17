Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний

Устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных заболеваний и пандемий стала следствием опасных экспериментов с вирусами. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

При этом он подчеркнул, что появление новых инфекций и развитие генной инженерии требуют выработки единых правил биологической безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств.

Среди биологических рисков Патрушев назвал «опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях».

«Следствием этого процесса является устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий. И в этой связи требуется выработка единых правил поведения на едином эпидемиологическом пространстве Содружества Независимых Государств», - объяснил свою позицию секретарь Совбеза РФ.

Ранее Николай Патрушев рассказал, что террористы по всему миру создают киберподразделения, деятельность которых может развязать конфликты между государствами. По его мнению, коронавирусные ограничения по всему миру привели к тому, что преступники все активнее используют Интернет и программные средства для атак на объекты инфраструктуры. Секретарь Совбеза России призвал спецслужбы уделить этой проблеме особое внимание и своевременно реагировать на такие угрозы.