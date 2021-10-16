Небензя объяснил, к чему ведет попустительство Запада в отношении Приштины

Бездействие западных стран, демонстрирующих попустительство в отношении Приштины, в настоящий момент ведет к формированию открытого конфликта между Белградом и Косово. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

Он выразил сожаление, что Запад не озвучивает откровенной оценки происходящего, продолжая ограничиваться призывами к обоюдной сдержанности. При этом, по словам постпреда, именно власти Косово в данном случае выступают с ультимативными требованиями.

«Не получает никакого осуждения от западных стран и "великоалбанская" агитация в Тиране и Приштине», - подметил Небензя.

Он также посчитал значительной проблемой активность по созданию некоей «косовской армии», которая находит поддержку у ряда государств. Представитель РФ при ООН выразил мнение, что такого рода идеям необходимо «поставить прочный заслон».

«Невнятная реакция западных коллег, курирующих и фактически потакающих Приштине, дает последней ощущение вседозволенности», - цитирует постпреда РИА Новости.

Он подчеркнул, что на территории потенциального столкновения ответственность за поддержания мира лежит на НАТО. Обеспечивать же верховенство закона в регионе, по его словам, обязана миссия ЕС.