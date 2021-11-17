Госдума приняла закон о порядке регистрации перегоняемых из России автомобилей

Закон о порядке регистрации перегоняемых за пределы России автомобилей во вторник, 16 ноября, приняла Государственная дума РФ. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Закон вносит изменения в статью 10 федерального закона от 3 августа 2018 года «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно ему, регистрационный документ необходимо будет оформлять на транспортное средства, в том числе на шасси, перегоняемое к конечному производителю или к месту продажи за пределами РФ.

Ранее в правительстве РФ поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра. Причем на такси и другой транспорт, занимающийся перевозкой пассажиров, включая личный автотранспорт, используемый в служебных целях, эта мера распространяться не будет.