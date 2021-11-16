Белорусские пограничники рассказали о жалобах на симптомы ОРВИ от мигрантов

Мигранты с Ближнего Востока, которые неделю живут на белорусско-польской границе, обращаются к местным медикам с кашлем и насморком. Об этом сообщила представитель гродненского пограничного отряда Надежда Масевич.

«Беженцы обращались к белорусским врачам. Чаще всего жалуются на кашель и чихание. Было несколько обращений с симптомами простуды. Кроме взрослых, есть проблемы и у детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте», – рассказал она РИА Новостям.

Сейчас на белорусско-польской границе собралось около двух тысяч мигрантов. Они осадили погранпереход между двумя странами. Часть желающих попасть в Европу обосновались прямо на территории КПП, а другие остаются в непосредственной близости.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался в конце мая этого года. Группы беженцев из Ближнего Востока и стран Африки штурмуют рубежи Литвы, Латвии и Польши в надежде попасть на территорию Евросоюза.