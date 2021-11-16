Путин утвердил изменения в составе президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в составе членов президиума Государственного совета РФ.

Распоряжение главы государства было опубликовано на портале правовых актов. Оно вступило в силу в момент подписания.

В состав президиума Госсовета вошли губернаторы Астраханской, Ленинградской, Калужской и Курганской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Камчатки, а также главы Башкортостана, Алтая, Северной Осетии, Узловского района Тульской области и полпред президента в Уральском ФО.

Также, согласно распоряжению президента, список членов президиума Госсовета покинули десять человек

«Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В.», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ.