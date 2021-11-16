Украинский Нафтогаз примет участие в сертификации «Северного потока - 2»
Сообщается, что такое решение было принято немецким регулятором BNetzA.
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Компания «Нафтогаз Украина» будет принимать участие в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал глава украинской компании Юрий Витренко. По его словам соответствующее решение принял немецкий регулятор BNetzA.
«Нафтогаз примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2". Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA», — написал Витренко на своей странице в Facebook.
В октябре глава Нафтогаза сообщил, что компания подала заявку на участие в процессе сертификации «Северного потока — 2».