Голикова рассказала о переходном периоде по QR-кодам

Правительство РФ предложило ввести переходный период в работе системы QR-кодов, чтобы дать гражданам время пройти вакцинацию против коронавируса. Такое заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Использование сертификатов о прививании в полном объеме, согласно ее словам, вступит в силу с 1 февраля 2022 года. После этого, в соответствии с планом правительства, россияне смогут посещать организации общепита, учреждения культуры, пространства проведения массовых мероприятий при условии предъявления QR-кода о вакцинации от COVID-19, документа, подтверждающего перенесение заболевания в течение последних шести месяцев или медицинского отвода от вакцинации.

В настоящее время на территории государства, как указала Голикова, развернуты 301,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Данное число превышает количество койко-мест, развернутых во время пика заболеваемости.

Ранее сообщалось, что кабмин Российской Федерации внес в Государственную Думу законопроект об использовании системы QR-кодов в стране. В рамках него предъявлять необходимые документы или QR-код потребуется, в частности, при междугородних и международных авиа- и железнодорожных поездках.