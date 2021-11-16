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Ученые назвали опасный для сердца продукт

Майя Мусиенко
07:35 16.11.2021
В исследовании, которое проводилось кардиологами, принимало участие одинаковое количество женщин и мужчин.
Ученые назвали опасный для сердца продукт
© Фото: monicore, Pexels
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Употребление соли увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. К такому выводу пришли американские ученые после ряда исследований, проеденных на базе кардиологической ассоциации США.

Специалистами были проверены анализы мочи десяти тысяч испытуемых в возрасте около 50 лет. В исследовании приняли участие женщины и мужчины в равном количестве. Результаты были опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.

Выяснилось, что в 571 случае болезни сердечно-сосудистой системы были напрямую связаны с высоким содержанием натрия, а также низким потреблением калия.

«Увеличение количества соли в рационе увеличивало риск развития болезни сердца на 18 %», — отметил научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения Юань Ма.

В планах ученых еще одно исследование, которое позволит определить безопасную дозу суточного потребления натрия.

Ранее врач Сара Брэюр рассказала, что продуктом, который может быстро и эффективно понизить уровень сахара в крови диабетиков, является чеснок.

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