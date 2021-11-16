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Россия и Казахстан договорились о поставках электроэнергии из РФ

Майя Мусиенко
06:32 16.11.2021
Отмечается, что для этого должны быть обеспечены коммерческие условия.
Россия и Казахстан договорились о поставках электроэнергии из РФ
© Фото: pixabay
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Россия и Казахстан достигли соглашения по вопросу экспорта электроэнергии из РФ. Условия поставок в будущем определят коммерческие компании. Об этом 16 ноября сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

«Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия. Условия будут прорабатываться между коммерческими компаниями», – отметил он в интервью ТАСС.

По словам зампреда российского правительства, во время встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым 15 ноября стороны коснулись и других вопросов по поводу  сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе. Речь, в том числе, шла о нефтегазовой отрасли.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу и его коллега из Казахстана Мурат Бектанов утвердили программу сотрудничества в военной сфере между двумя странами. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что отношения двух государств носят стратегический характер.

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