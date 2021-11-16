Эксперт назвал главную ошибку россиян при лечении COVID-19 дома

Самостоятельное применение антибиотиков без назначения врача – одна из наиболее распространенных ошибок при лечении коронавируса дома. Об этом предупредил в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Эксперт напомнил, что антибиотики имеют смысл только при борьбе с бактериальными инфекциями – против вирусных их назначение не имеет смысла, за исключением случаев, когда COVID-19 стал причиной развития в организме других патогенов.

«У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны», - рассказал Чурадзе.

Самовольный прием антибиотиков может привести к ослаблению иммунного ответа, что будет организму мешать в борьбе с вирусом. Кроме того, прием антибиотиков без необходимости ведет к тому, что бактерии станут более устойчивыми к нему – и в момент, когда антибиотик окажется действительно необходим, он будет бесполезен, отметил эксперт.

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